Chiusura di chiese e monaci esiliati

Qual è lo stato dell'arte in merito al convento francescano del Murazzo a Modena? Mi stupisce e mi rattrista che si accenni a certe questioni e poi si faccia calare il velo dell'oblio, come se esse fossero risolte. Di risolto nel Modenese non c'è un bel niente, tra chiusura di chiese, mancati interventi di conservazione di quelle storiche, esilio di monaci, laicizzazione progressiva, concerti rock in luoghi sacri, concessione di celebrazione della Parola di Dio ai fedeli quando non c'è il presbitero, mancata volontà di ripristinare – come si è fatto altrove – gli ordini monastici, mostre che definire rispettose della fede è essere miopi. Rimangono tutti questi problemi sul tavolo, che non si sono estinti semplicemente perché è passato del tempo, ma anzi si stagliano in tutta la loro criticità.

Demetrio Maltoni