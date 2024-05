I 30 km orari sono un flop

Sono un cittadino Bolognese di 54 anni, ingegnere di professione, che ha abitato per 38 anni a Bologna Quartiere Murri e da circa 16 anni abita a Pianoro sulle colline. Ho deciso di scrivere questa mail per manifestare la mia disapprovazione per i 30 km/h di Bologna e dintorni. Per le seguenti ragioni. Ritengo che i 30km/h non risolvano il problema di minori incidenti, anzi il guidatore risulta più disattento perché impegnato a monitorare costantemente la propria velocità, disinteressandosi della strada oltre a dedicarsi ad individuare le pattuglie di vigilanza.Ho provato personalmente come la mattina ai medesimi orari, nel recarmi in stazione, il mio viaggio si allunga di 15 minuti, rispetto ai 20 minuti di prima; questo non fa altro che alimentare più rumore in città, molto più inquinamento e ingorghi nelle strade!!. La velocità max è 30km/h, ma tanti guidatori vanno tra i 20-25 km/h dalla paura di intercorrere in multe "quotidiane" pertanto c' è un blocco del traffico, dove scooter, monopattini, bici ti tagliano la strada o ti superano a destra o si mettono a zig zagare tra le auto stesse. Ritengo inoltre, che un'area così immensa ai 30Km/h tolga dalla testa dell'automobilista quell'attenzione particolare che dedicherebbe invece a piccole e specifiche zone in cui i 30km/h avrebbero senso. Penso che si possa vigilare e effettuare i controlli con il limite dei 50km/h e farli rispettare.

Lorenzo Martino