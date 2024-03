Nelle elezioni in Sardegna il partito di Giorgia Meloni non ha ottenuto i risultati sperati. Probabilmente uno dei motivi è che gli elettori preferiscono un partito contrario alla guerra in Ucraina, come auspicato dal Papa, dalla Turchia e dalla Cina. Questa guerra in cui l'Italia è invischiata per il momento ha avuto effetti devastanti solo sulla nostra economia, ma in futuro potrebbe causare la catastrofe nucleare.

Luisa Garuti