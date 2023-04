Le strutture degradate favoriscono le occupazioni

È di estrema attualità l'occupazione della palazzina, "stile classico"?, adiacente all'ex vivaio a Bologna. Anche se illegale, e non è, ahimè, la prima, dovrebbe servire a sollecitare la politica locale a riqualificare queste strutture e porre fine a situazioni di degrado e abbandono, sulle quali, invece, sonnecchia, anche sulla area incolta adiacente. Come non si capisce cosa si aspetti a sistemare quei resti di quella struttura in mattoni che ormai, forse da qualche anno, sono recintati da un ponteggio nella zona dei fiorai all'entrata in direzione della Chiesa di S.Girolamo. Sarebbe ora che chi di competenza, Quartiere, Soprintendenza, Comune prendesse una decisione una volta per tutte. Carlo Bonora