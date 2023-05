Medici di base, la situazione è difficile, sono sempre meno, operano in condizioni sempre più complicate, sempre più pazienti e più anziani. Il governo giustamente manterrà la ricetta elettronica, buona soluzione per loro, e per noi pazienti. Io sono fortunato avendo avuto in passato un ottimo medico, Carmine Ciardulli, ora in pensione ma anche adesso mi trovo bene con Paola Matteini per le attenzioni, la gentilezza e la competenza.

Stefano Serafini