Santuario di San Luca, stato di abbandono

Da tempo desideravo visitare il santuario di S. Luca con i suoi splendidi portici, unici in tutto il mondo. Durante la mia visita al sito, oltre a constatare la bellezza del medesimo, ho constatato, con mio grande rammarico, il completo abbandono, con parcheggi quasi assenti e selvaggi, con aree davanti ai cancelli in mano agli ambulanti, auto parcheggiate addirittura dentro al parco. Oltre a ciò, per tutta la lunghezza dei quasi quattro Km di portici, non ho visto un solo cestino di raccolta rifiuti,a fronte delle migliaia di visitatori, di cui molti stranieri e cosa ben più grave non c'è alcun servizio igienico ad uso pubblico. Anche se questo mio sfogo di frustrazione è solo una piccola goccia, spero sempre che possa servire a smuovere tante altre persone stanche di vedere questo nostro Paese in deterioramento costante.

Roberto Trinelli