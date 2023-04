Alessio Pierini funerale, addio al vice brigadiere dell'Arma: "Ci mancherai, grande gigante buono"

Monte San Giusto (Macerata), 17 aprile 2023 - Un gravissimo lutto ha colpito la comunità di Monte San Giusto. I familiari, i colleghi e i tantissimi amici piangono la perdita di Alessio Pierini, vice brigadiere dell’Arma dei carabinieri, morto a 51 anni per un malore.

Dal 2000, Pierini era in servizio al Norm di Ravenna, dove si distingueva per la sua disponibilità e professionalità. Alcuni giorni fa aveva avuto un problema di salute in seguito al quale era stato ricoverato all’ospedale di Bologna per un malore, poi, l’altro ieri, il decesso. Lascia la moglie Tamara, infermiera del 118, la figlia Angelica, il babbo Gino, la mamma Maria, il fratello Antonio con Maria, le nipoti Chiara e Roberta e i parenti tutti. “Ciao grande gigante buono. Mi manchi già terribilmente fratello”, scrive Antonio Pierini, anche lui carabiniere, in servizio per tanti anni a Civitanova. In tantissimi si stringono oggi attorno ai familiari di Alessio, stimato da tutti. “Eravamo entrambi volontari in Croce Verde – racconta il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili – ci siamo frequentati per diversi anni, poi lui è partito quando era molto giovane. Era un ragazzo bravissimo. Lo ricordo come una persona generosa, sempre attenta, che si impegnava per il prossimo e la comunità e so che è stato così anche nello svolgimento del suo ruolo all’Arma”. La notizia della sua scomparsa ha causato profondo dolore anche tra i suoi colleghi. Uno di loro, Giovanni Morgese, scrive: “Non nascondo che la notizia della tua improvvisa e prematura morte mi ha profondamente scosso. Scrivo e il pianto è irrefrenabile, incontrollabile. Un blocco emotivo. Ho vissuto con te, professionalmente, il periodo più nero e meraviglioso della mia carriera. Ho partecipato con te alle inchieste più scomode e scottanti locali, nazionali e internazionali. Hai ottenuto risultati strabilianti. Sei il più ribelle carabiniere d’Italia ma per la cittadinanza sei sempre stato il più intelligente, capace, dolce e premuroso tutore dell’ordine. Sempre in prima linea e pronto a mettere a rischio la tua vita pur di aiutare chi rischiava la propria. Ti voglio bene. Buon viaggio, Alessio Pierini”.

L'Afap Nord Est (associazione forze armate e di polizia) lo ricorda così: "I colleghi non hanno più lacrime per quanto era buono e sono ancora increduli. Chi svolge il lavoro di Alessio ha sempre mille pesi, pensieri e stress. In pochi secondi bisogna risolvere casi di ogni natura e a volte il carico emotivo lo porti anche a casa e ti accompagna anche quando dovresti pensare alle cose belle, come una moglie o una figlia, a cui, ora, giunge il nostro immenso abbraccio".

Il corteo partirà domani alle 14.15 partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale civile di Ravenna per la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, dove alla 15 sarà celebrato il funerale. Dopo le esequie, si proseguirà per il forno crematorio. Le offerte raccolte saranno devolute al 118.