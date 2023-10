Con l’auto contro un muro senza frenare: muore una donna

Macerata, 15 ottobre 2023 – Con l’auto contro un muro, perde la vita una donna di 78 anni. È accaduto verso le 13.20 in via Roma. La donna, alla guida di una Opel Agila, proveniva da via Lori (la strada che viene dalla chiesa di San Francesco) non ha rispettato lo stop di via Lori, forse si è trattato di un malore.

È andata dritta contro il muro del gommista di via Roma, proprio di fronte. L’impatto è stato violentissimo. I soccorritori hanno provato a rianimarla ma purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare.

A bordo c’erano altre due persone, dei parenti: feriti, sono stati trasportati in ospedale. Procede la polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia e le ambulanze del 118. È arrivata anche l’eliambulanza. Sotto choc i parenti e gli amici dell'anziana, subito accorsi sul posto.