A 14 anni trovata a terra imbottita d’alcol: serata choc a Civitanova

Civitanova Marche, 21 giugno 2024 – Quattordicenne ubriaca, stramazzata a terra sul lungomare, è stata trasportata in ospedale dopo una serata segnata dal divertimento accompagnato dall’eccessivo uso di alcool che ha coinvolto una mezza dozzina di minorenni. Tutto comincia quando nella notte tra mercoledì e giovedì parte l’allarme ai soccorsi da qualcuno che vede la scena della ragazzina stesa sul marciapiede del litorale Piermanni, davanti a un locale della movida. Sul posto arrivano per primi 118 e ambulanza che prestano assistenza all’adolescente, poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta.

È semi cosciente la ragazzina per quanto ha bevuto, i medici le somministrano le cure necessarie, lei si addormenta in reparto e appena smaltita la sbornia si è allontanata senza avvertire il personale.

Sul lungomare è intervenuta anche una pattuglia del commissariato, che ha ricevuto la chiamata poco prima delle quattro della notte, ma quando gli agenti sono arrivati non hanno trovato la ragazzina, che era già stata prelevata dall’ambulanza, ma c’erano diversi coetanei, tutti fuori dai locali, anche loro con sintomi evidenti di chi aveva alzato troppo il gomito. In particolare quattro ragazze e un ragazzo, sempre minorenni, che sono stati ascoltati dal personale del commissariato per cercare di ricostruire gli eventi della serata e, soprattutto, capire le modalità di assunzione dell’alcol, visto il divieto assoluto per i locali di servirne ai minori di diciotto anni. Gli approfondimenti dovranno accertare le circostanze di quanto accaduto, senza escludere al momento nessuna ipotesi al riguardo. Intanto, però, si registra un altro episodio di abuso di alcool tra giovanissimi dopo quello capitato un mese fa sempre sul lungomare sud di Civitanova e anche in quel caso risultarono coinvolti dei minorenni, finiti al pronto soccorso in coma etilico.

Un fenomeno su cui hanno lanciato l’allarme per invocare la massima attenzione il dottor Mario De Rosa, responsabile del Sert di Civitanova, il dipartimento della lotta alla dipendenze della Ast, e Andrea Foglia, coordinatore del tavolo tecnico permanente per la ‘Promozione della salute e del benessere delle nuove generazioni’. Il caso Civitanova, con il problema della diffusione dell’alcol tra gli adolescenti, è stato messo al centro dell’attenzione anche dal prefetto di Macerata nell’ultima riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico.