A teatro il romanzo di Eleuteri

Nuovo romanzo storico di Antonio Eleuteri, intitolato ‘Il gioco dell’oca’, undicesimo titolo di Bibliobabele, collana fuori commercio di particolare pregio editoriale. Sara presentato domenica alle 17.30 al teatro Annibal Caro e il progetto culturale è promosso da Percorsi Visivi con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Teatri, sostenuto da Atac, Banco Marchigiano Credito Cooperativo, Compagnia per la Comunicazione di Civitanova, V.O.I. Italia. Il racconto è ambientato, come i precedenti, nella Civitanova del primo Novecento. "Un plauso all’architetto Eleuteri che anche quest’anno ci farà assaporare le atmosfere della Civitanova dei primi del Novecento, sapientemente descritte nella sua ultima fatica letteraria", ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica. Per la presidente dell’Azienda Teatri, Maria Luce Centioni "anche questo Natale ritroviamo un’opera di Antonio Eleuteri e non possiamo che ringraziarlo".