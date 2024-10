"Abusi sulla coinquilina della fidanzata"

Entra di notte nella camera da letto dell’amica della sua fidanzata e palpeggia al seno alla ragazza, che stava dormendo con il suo compagno. Avrebbe detto poi che era entrato in quella stanza solo per cercare il gatto. Così ora si ritrova sotto processo, con l’accusa di violenza sessuale, un 28enne originario dell’Ecuador ma residente a Civitanova.

L’episodio in questione sarebbe avvenuto il primo febbraio del 2023 in città. Secondo quanto è stato ricostruito dall’accusa, il 28enne all’epoca era fidanzato di una ragazza, e quella sera si trovava nell’appartamento che lei condivideva con una coinquilina, una giovane originaria dell’entroterra ma che lavora a Civitanova. Di notte, mentre la sua fidanzata stava dormendo, il ragazzo si sarebbe alzato dal letto dicendo che sarebbe andato a vedere dove fosse finito il gatto. Invece si sarebbe introdotto nella camera della coinquilina, che stava dormendo ignara di tutto insieme con il suo compagno. Il 28enne si sarebbe sdraiato a terra di fianco al loro letto, avrebbe infilato una mano sotto alle coperte e avrebbe iniziato a toccare la ragazza, prima il seno e poi un braccio. A quel punto lei si sarebbe svegliata spaventata, e lui sarebbe uscito dalla camera da letto senza alzarsi da terra, strisciando, e intimando alla giovane di stare zitta mettendosi un dito sulle labbra.

Rimasta comprensibilmente turbata e sconvolta da quanto accaduto nella notte, il giorno seguente la ragazza aveva deciso di denunciare quanto successo.

Dopo alcune indagini per ricostruire l’accaduto, ieri mattina la vicenda è finita in tribunale, a Macerata. Nell’udienza preliminare, il pubblico ministero Enrico Barbieri ha chiesto il rinvio a giudizio del ragazzo per il reato di violenza sessuale, e il giudice Claudio Bonifazi ha accolto la richiesta: la prima data del processo è stata fissata ad aprile dell’anno prossimo.

L’imputato, che nega tutto e in aula potrà dare la sua versione dei fatti, è difeso dall’avvocato Lucia Testarmata.

La ragazza che avrebbe subito l’abuso si è costituita parte civile al processo ed è assistita dall’avvocato Gianfranco Borgani. In tribunale, si ricostruirà quanto accaduto e si valuterà se l’accusa sia fondata oppure no.

Chiara Marinelli