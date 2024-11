Achille Lauro si racconta agli studenti dell’Università di Macerata

Macerata, 28 novembre 2024 – Da X Factor all’università di Macerata. Achille Lauro si è collegato in diretta, come ospite a sorpresa nell’ultima lezione del ciclo di seminari sul tema “Il marketing nel Metaverso”, organizzato dal dipartimento di economia e diritto Unimc. In cattedra la direttrice Elena Cedrola insieme a Omar Eliano Lodesani e Tommaso Guerzoni di Formules, società di consulenza, marketing e gaming nel mondo virtuale. Il cantante, che in questo periodo sta vestendo i panni di giudice a X Factor, durante una pausa dalle riprese del programma televisivo, si è collegato da remoto con la classe e ha raccontato la propria esperienza, artistica e professionale, con il metaverso.

L’artista ha spiegato di avervi fatto ingresso già nel 2021 con un gioco a punti e a premi in cui era possibile ascoltare la sua musica e collezionare gli accessori dei suoi look iconici indossati sul palco di Sanremo. Nello stesso anno, durante un suo concerto, il cantante, grazie alla tecnologia Nft (Non-Fungible Token), ha trasformato il proprio battito cardiaco in un’opera d’arte digitale certificata, poi messa all’asta per beneficenza. Achille Lauro ha inoltre ricordato le numerose sperimentazioni fatte negli anni, la sua voglia di aprirsi alle novità, di imparare dai grandi e dalla genialità dei giovani. Ha evidenziato anche l’importanza del team nelle scelte artistiche e manageriali del suo progetto. Il cantautore ha catturato l’attenzione degli studenti parlando della sua vita, delle difficoltà affrontate durante la giovinezza e della vicinanza che sente nei confronti di chi vive situazioni di marginalità e di disagio sociale. Per questo motivo, già impegnato in iniziative di beneficenza, ha annunciato di voler aprire una fondazione a sostegno di famiglie in difficoltà oppure di giovani che lottano contro malattie o in fase di guarigione.

Achille Lauro in videocollegamento

“I nostri studenti sono stati davvero contenti del collegamento con Achille Lauro - ha commentato la professoressa Cedrola -. Abbiamo scelto la sua figura, non solo perché è un cantante molto conosciuto dai giovani, ma perché ha fatto esperienze innovative e all’avanguardia con il metaverso. È stato un momento di formazione importante che ha dato ulteriore valore agli argomenti trattati durante il corso, facendo comprendere ai ragazzi le infinite possibilità che questa nuova frontiera digitale può offrire ad aziende e utenti. Inoltre, messo da parte il personaggio, Lauro si è mostrato per come è realmente, dal punto di vista umano e professionale, trasmettendo messaggi positivi. La sua creatività originale e innovativa si fonde con la grande determinazione nel raggiungere un obiettivo, con l’umiltà e la sensibilità. È stato un esempio di espressione artistica, umana ed economica”.