Acli Terra apre una sezione anche in piazza Mazzini

Acli Terra apre una sezione a Macerata. Il comparto dedicato all’agricoltura, pesca e ambiente delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani sarà presente nel Maceratese con una sua sede, che vedrà alla presidenza Venanzio Pennesi. La sede sarà collocata all’interno del quartiere generale delle Acli, in piazza Mazzini. "Sono entusiasta di questa nuova sfida – ha commentato Pennesi – in un momento in cui l’agricoltura, la pesca e la tutela dell’ambiente sono tematiche di sviluppo sinergico per il benessere delle comunità. Metteremo in campo tutte le nostre energie per rispondere alle esigenze del territorio e per costruire un futuro migliore all’insegna della qualità della vita". La presidenza provinciale di Acli, alla cui guida c’è Ottorino Torresi, ha voluto fortemente la presenza di Acli Terra nel maceratese. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento per chi opera nel settore agricolo e intende promuovere iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un’agricoltura sostenibile. "L’apertura di questa sede – dice Nicola Tavoletta, presidente nazionale di Acli Terra – rappresenta un’opportunità fondamentale per portare tutela e rappresentanza ai lavoratori delle filiere agroalimentari dell’Appennino marchigiano e della costa adriatica".