"Acqua più costosa, aiuti per le famiglie"

Gli aumenti delle tariffe idriche, discussi nell’ultimo consiglio comunale, continuano a suscitare dibattito. Andrea Marinelli, consigliere di opposizione del Partito Democratico, ha espresso preoccupazione per le ripercussioni sulle famiglie recanatesi, già messe a dura prova dall’inflazione e dal mancato adeguamento dei salari al crescente costo della vita. Secondo Marinelli, l’incremento tariffario, quantificato in un +15% in due anni (2024 e 2025), è tutt’altro che "minimo e impercettibile" come sostenuto dal vicesindaco Roberto Bartomeoli in consiglio. "Questo aumento, pur reso necessario dagli equilibri aziendali delle società partecipate, avrà un impatto significativo, soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione" ha dichiarato il consigliere. Marinelli ha evidenziato come l’attuale crisi stia erodendo il tessuto sociale di Recanati: "il costo della vita sta diventando insostenibile per molte famiglie, mettendo a rischio la solidarietà comunitaria e accentuando conflitti e individualismo" ha aggiunto e avanza, quindi una proposta, e cioè destinare fondi comunali per attenuare l’impatto degli aumenti sulle bollette, in particolare a beneficio delle famiglie con Isee più basso. "Si potrebbero integrare i contributi già previsti con somme aggiuntive che compensino gli aumenti" ha suggerito Marinelli invitando l’amministrazione a valutare soluzioni concrete per sostenere i cittadini.