Addio a Morbidoni, barman ed ex docente alla scuola alberghiera

Tolentino piange Gianpietro Morbidoni, scomparso all’età di 71 anni. Un signore d’altri tempi, per i suoi modi garbati e gentili. Originario di Caldarola, precisamente di Borgo Piandebussi, aveva studiato all’istituto alberghiero a Vazia di Rieti, era diventato dipendente dell’Hotel Marche, all’epoca di proprietà della Regione, per le attività commerciali, impegnato come barman. Poi era entrato anche nel corpo docente. La struttura infatti, ora nel degrado, era sia albergo sia scuola alberghiera. Successivamente Morbidoni ha preso insieme conil figlio più grande, Jerry, il bar-pasticceria Compagnucci, in centro storico; Jerry, il titolare, ha seguito le orme del padre. Questi a sua volta l’ha sempre affiancato, collaborando con lui. Per un periodo hanno gestito anche il locale vicino alla chiesa di San Francesco. Il 71enne lascia la moglie Meri, due figli, Jerry e Samuele, i nipotini, un fratello, una sorella e tante persone che lo stimavano e gli volevano bene. L’ultimo saluto si svolgerà oggi partendo dalla casa del commiato Salvatori, per giungere nella chiesa della Santa Famiglia dove alle 15.30 sarà celebrato il funerale. Centinaia i messaggi di affetto e vicinanza indirizzati a lui e la sua famiglia. "Per me era un punto di riferimento, la sua amicizia mi ha cambiato la vita – racconta l’amico d’infanzia Claudio Miconi –. Un grande professionista, di classe, elegante, gentile e compagnone allo stesso tempo. Davvero una brava persona, positiva; era molto attaccato alla famiglia e ai nipoti, un bravo papà, paziente a scuola con i ragazzi". Morbidoni era sempre pronto ad accogliere i clienti col sorriso. "Ci mancherà tanto" è il pensiero unanime dei concittadini.