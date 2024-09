Addio alla prof. Antonietta Nardi

Addio ad Antonieta Nardi, insegnante in pensione e conosciutissima in città. Aveva 76 anni, la gran parte dei quali trascorsi nelle aule a istruire generazione di civitanovesi. Fino al 1996 ha prestato servizio alle scuole elementari della Anita Garibaldi, dove ha inaugurato il primo corso a tempo pieno insieme con il collega Eugenio Carella, scomparso pure lui di recente, e dove ha avuto come scolaro anche il sindaco Fabrizio Ciarapica; poi alle medie Luigi Pirandello di Fontespina, dove ha mantenuto la cattedra fino al suo pensionamento.

Antonietta Nardi viveva nel quartiere sud della città e da qualche tempo aveva problemi di salute che ha affrontato con terapie e cure. È morta all’alba di ieri, fino all’ultimo accompagnata dalle cure e dall’affetto dei familiari. Lascia il marito Claudio, i figli Giorgia e Lucio, il genero Angelo e la nuora Clara, i nipoti Tommaso, Andrea, Trey e Marilù, il fratello Toni.

Il funerale si svolgerà questa mattina alle 11.45 nella chiesa di Cristo Re partendo dalla casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti.