Addio alla prof Simonetta Matera "Un persona brava e disponibile"

All’età di sessantuno anni si è spenta la professoressa Simonetta Matera, insegnante del liceo da Vinci. I suoi funerali si sono celebrati nel pomeriggio di ieri, nella chiesa di San Paolo, in città alta, zona dove la vittima risiedeva. La donna, deceduta a causa di una malattia, insegnava inglese al Da Vinci, in via Mandela, l’istituto d’istruzione più grande e frequentato di Civitanova. Qui, godeva della stima di alunni e colleghi i quali le hanno tributato un manifesto funebre. "Era davvero una persona brava, sia a livello familiare che in ambito scolastico. Riservata, ma allo stesso tempo molto disponibile, aveva instaurato un ottimo rapporto con tutti, anche con le supplenti. Aveva deciso di dedicarsi in maniera completa all’insegnamento, destinando a ciò molto del tempo a disposizione. E la sua è una bella famiglia, di grande rispetto. Sono addolorato per la prematura scomparsa", ha detto l’assessore ai lavori pubblici e cittadino di Civitanova alta Ermanno Carassai, che conosceva molto bene Matera. Anche un altro residente di Civitanova alta l’ha descritta come una persona "bravissima ed equilibrata". Simonetta Matera in Bongelli lascia il marito Maurizio, la figlia Francesca, il genero Andrea, i nipoti, la mamma Maria Pia, il fratello Marco. Al termine della funzione religiosa, si è proceduto con la tumulazione nel cimitero della città alta.

Francesco Rossetti