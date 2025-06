Istituti storici e Urs, intesa per gli studenti

Gli istituti storici marchigiani hanno sottoscritto, insieme alla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche Donatella D’Amico (nella foto), il nuovo protocollo d’intesa regionale per lo "Sviluppo di competenze in ambito storico-sociale e per un consapevole esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza". Il documento si ispira al protocollo d’intesa nazionale firmato il 3 luglio 2023 tra il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Istituto nazionale "Ferruccio Parri", alla cui rete appartengono, a vario titolo, gli istituti storici di Macerata, Ancona, Ascoli, Fermo e Pesaro-Urbino.

Il protocollo mira a rafforzare, in tutti gli ordini di scuola, l’acquisizione di competenze in ambito storico-sociale da parte degli studenti, promuovendo al contempo percorsi di formazione in servizio per i docenti, volti anche all’innovazione metodologica e didattica. Le attività didattiche e formative saranno incentrate principalmente sulle giornate commemorative che scandiscono il calendario civile nazionale.

"Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione, Festa della Repubblica e Giornata dell’Unità Nazionale rappresentano spesso occasioni istituzionali vissute dagli studenti con scarsa partecipazione – spiegano i promotori -. Una motivazione autentica può però nascere dall’esperienza diretta della ricerca storica: analisi delle fonti, interpretazione critica, ricostruzione rigorosa degli eventi, mediante un approccio metodologico fondato scientificamente. Entrare nell’"officina dello storico" può costituire per ragazze e ragazzi un’opportunità unica e irripetibile per accedere a una conoscenza diretta, non mediata, del passato, trasformandola in un apprendimento profondo e significativo, costruito attivamente e non semplicemente assimilato".