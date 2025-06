Il Pd in corsa alla elezioni regionali. Spuntano i nomi dei primi candidati

Spuntano i primi nomi di candidati emersi nelle riunioni dei circoli cittadini del Pd in vista delle elezioni regionali. Al momento sono quelli di Lidia Iezzi di Civitanova, di Andrea Marinelli di Recanati, di Marco Berardinelli di Camerino, di Romano Carancini di Macerata, di Paola Castricini di Montecosaro, di Leonardo Catena di Montecassiano, di Simona Galiè di Potenza Picena, di Massimo Montesi di Matelica e di Stefania Settimi di Corridonia. Ma non è affatto da escludere che nei prossimi giorni possano aggiungersene di nuovi considerando le riunioni degli altri circoli. Poi spetterà al’assemblea provinciale fare una sintesi individuando tre candidati e tre candidate.

È difficile al momento dire chi possa essere in pole position, ma è più di una sensazione che correranno per un posto nel consiglio regionale il consigliere uscente Carancini, la cui posizione appare blindata, per il quale si tratterebbe di una conferma e di un attestato sulla validità del suo operato, e di Leonardo Catena, il sindaco di Montecassiano avrebbe dovuto essere messo in lista nella precedente consultazione elettorale ma la sua esclusione aveva destato malumore. Adesso è complicato indicare quali possano essere le donne favorite per un posto. Si vuole comunque accelerare perché ci potrebbero essere il 22 giugno nelle Marche le assemblee provinciali. Questo momento di confronto sarà determinante per sciogliere gli ultimi dubbi e individuare le figure da mettere in lista. Dalle assemblee provinciali si dovrà uscire con la lista dei candidati e delle candidate da presentare all’assemblea regionale che dovrebbe riunirsi a fine mese o, al massimo, nei primi giorni di luglio. C’è da correre, la campagna elettorale non aspetta.