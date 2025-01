Aggiudicati i lavori per la mensa: "Pronta per gli alunni a settembre"

Passi in avanti verso la realizzazione della nuova mensa alla scuola primaria Martiri della Libertà a Corridonia. Un progetto reso possibile grazie all’aggiudicazione di un contributo di 479mila euro destinato al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, nell’ambito del Pnrr, e proprio nell’ultimo mese era già stata avviata la procedura di gara per l’esecuzione dei lavori.

"Come da programma – spiega la sindaca Giuliana Giampaoli (nella foto) – si è conclusa nei giorni scorsi, con l’aggiudicazione definitiva ed efficace, la gara per la realizzazione della nuova mensa a servizio della primaria Martiri della Libertà, finanziata nell’ambito del Pnrr. L’edificio mensa è articolato su un unico livello, direttamente connesso alla scuola esistente tramite un percorso coperto con struttura metallica e copertura in legno, per una superficie complessiva di circa 200 metri quadrati, e sarà a servizio di circa 190 alunni. Il fronte principale e quello laterale verso il giardino saranno caratterizzati da ampie vetrate, per rendere gli ambienti più luminosi e creare una continuità con il verde esterno, a diretto contatto visivo con l’edificio esistente – precisa ancora –. La costruzione sarà realizzata con strutture in telaio di calcestruzzo armato e solaio di copertura in legno con travi a vista".

La struttura sarà inoltre dotata di impianto fotovoltaico. "L’edificio sarà costruito con sistemi, materiali e impianti tali da determinare il conseguimento della classe energetica A4 e garantire il rispetto dei requisiti previsti per gli edifici a energia quasi zero. In copertura sono previsti impianti fotovoltaici per una potenza totale di 10,080 Wh – prosegue il primo cittadino –. Contiamo di espletare con celerità tutte le procedure necessarie alla consegna dei lavori nel più breve tempo possibile, per riaprire il prossimo anno scolastico inaugurando questa nuova struttura a servizio dei nostri ragazzi e delle loro famiglie".

Diego Pierluigi