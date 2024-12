Al via i lavori a Colle San Pietro

Semaforo verde dalla Conferenza regionale al progetto di fattibilità tecnico-economica per la struttura polivalente di Colle San Pietro, a Fiuminata, per 1.055.182 euro. L’edificio, di proprietà del Comune, si trova vicino allo stadio comunale e prima del sisma era destinato ad attività di pubblico spettacolo. Il progetto di riparazione dei danni causati dal sisma sui circa 630 metri quadrati di superficie prevede interventi strutturali, sostituzione del controsoffitto, realizzazione di un cappotto esterno, rifacimento completo del blocco bagni e degli infissi esterni, realizzazione di un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione. L’intervento è stato progettato per raggiungere la classe d’uso IV. Ieri anche l’ok dall’Usr, al progetto esecutivo per la riparazione del municipio, con adeguamento sismico (1.579.147 euro).