Ruba cellulare in una borsa: nei guai

Approfitta di un momento di distrazione della vittima e fa sparire il cellulare dalla borsa di una ragazza: nei guai 29enne. I carabinieri della stazione di Civitanova hanno denunciato per il reato di furto aggravato un 29enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini hanno preso il via in seguito alla denuncia di furto di un telefono cellulare, messo a segno in centro, ai danni di una ragazza civitanovese. L’uomo ha preso dalla sua borsa il cellulare, del valore di circa 600 euro. Le indagini, supportate dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito ai carabinieri di identificare l’uomo, senza fissa dimora, che è stato, quindi, denunciato per il reato di furto aggravato.