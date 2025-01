Aliquote Irpef, Tari e lavori all’esame del consiglio comunale

Determinazione delle aliquote dell’addizionale all’Irpef e dell’Imu; presa d’atto del piano economico finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti; approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, dell’elenco per quest’anno e del bilancio di previsione. Questi cinque dei tredici argomenti all’ordine del giorno del consiglio comunale sollecitano l’interesse per laseduta (nella foto il sindaco Vittori), oggi alle 19 nella sala Verdi. Quanto all’addizionale Irpef, è scontato che resti immutata, essendo applicata la percentuale massima. Importanti gli altri punti: individuazione dei prezzi di cessione delle aree fabbricabili da destinare a residenze, attività produttive e terziarie; approvazione del limite di spesa del programma per gli incarichi di consulenza e collaborazione; approvazione del piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente per il triennio 2025-27, della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e, per lo stesso triennio, del contratto con l’Asp-Ambito 9, cher gestisce casa di riposo e residenza protetta. Infine sarà proposta l’approvazione dell’aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendi nel triennio 2022-24.

Gianfilippo Centanni