Allarme bomba, un altro ordigno in via Capuana

Ancora allarme bomba in città, trovato un altro ordigno bellico inesploso e ancora una volta si trova in via Capuana. Nello stesso terreno da cui, lo scorso 2 aprile, è riaffiorato un residuato della seconda guerra mondiale è emerso quello che parrebbe essere un altro proiettile di mortaio. A segnalarlo è stato un residente del posto che ci si è imbattuto sabato pomeriggio e, dopo la segnalazione, pattuglie dei vigili urbani e dei carabinieri si alternano per presidiare la zona e non consentire l’avvicinamento di curiosi. Il picchetto andrà avanti fino a quando non interverranno gli artificieri per neutralizzare l’ordigno facendolo esplodere ma, complice il ponte del 25 aprile, bisognerà probabilmente attendere dopo le feste per l’intervento di brillamento che, per la bomba da mortaio di fabbricazione britannica trovata tre settimane fa venne effettuato dal nucleo artificieri del reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore dell’Esercito Italiano, coordinato con la Prefettura di Macerata e disposto dal Comando delle Forze Operative Nord di Padova. La zona interessata si trova nel quartiere di Villa Eugenia e il terreno di via Capuana da cui spuntano bombe è di proprietà privata e non recintato.