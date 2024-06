Amici a quattro zampe al mare. Due nuove aree sulla spiaggia

Due nuove aree sulla spiaggia libera anche per gli amici a quattro zampe. La giunta comunale, all’interno della programmazione di nuovi servizi volti a migliorare l’accoglienza di residenti e turisti, ha individuato, per l’estate 2024, due nuove aree sulla spiaggia libera da dedicare ai cani. La prima area sorgerà sul lungomare sud nella porzione di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento Flamingo e la concessione numero 5 bis (Surf Club) di 900 metri quadrati; la seconda, della stessa grandezza, sul lungomare nord nella porzione di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento Aloha e Ippocampo, accanto al bagno pubblico. Entrambe saranno dotate di recinzione di un metro di altezza, un punto d’acqua, docce ed area per l’ombreggiamento. Prevista l’attivazione di uno specifico servizio di pulizia e controllo.

Sono già quindici gli stabilimenti balneari che consentono l’accesso in spiaggia ai cani: Balneare Antonio (conc. n. 1); la Decisone (conc. n. 4bis – colonia marina), Flamingo (conc. n. 5); Lido Cristallo (conc. n. 6); Gianfranco (conc. n. 9); Madeira (conc. n. 11); Ai due Re (conc. n. 12); Gigetta (conc. n. 13); Arturo (conc. n. 15); Cala Maretto (conc. n. 16); Giovanni e Anna (conc. n. 17); Ippocampo (conc. n. 35); Caribean (conc. n. 40); Virgolazer01 (conc. n. 43); Surf Club (conc. n. 5 bis). Al di fuori di queste zone vige il regolamento secondo il quale "nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre è vietato condurre, sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del comune di Civitanova, cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall’Ente nazionale cinofilia italiana (Enci)".