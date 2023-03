Analisi dell’Arpam dopo l’incendio alla Rimel "Assenza di contaminazione nelle acque di falda"

"Dai risultati analitici si evidenzia che tutti i campioni presentano concentrazioni soglia di contaminazione inferiori ai limiti". È quanto emerge dal monitoraggio dell’Arpam sulle acque sotterranee, effettuate in seguito all’incendio della ditta Rimel di Pollenza. L’Arpam i giorni scorsi ha inviato al Comune i rapporti di prova relativi al secondo monitoraggio nelle aree limitrofe alla Rimel. Nell’ultima campagna di prelievo la rete è stata implementata inserendo un nuovo pozzo (in direzione sud rispetto alla ditta). "Sulla base dei monitoraggi eseguiti – affermano dall’Arpam – si può confermare l’assenza di contaminazione nelle acque di falda". Questa quindi la conclusione delle attività svolte per la verifica della qualità ambientale delle acque di falda; è stata inoltrata anche alla prefettura, alla Provincia, alla Regione e all’Ast, Azienda sanitaria territoriale di Macerata.