"Ancora infiltrazioni al cimitero, sette lapidi cadute a terra"

"Nuovi problemi al cimitero di Porto Potenza: per le recenti infiltrazioni diverse lapidi sono crollate a terra". Lo segnala il Partito democratico di Potenza Picena, tramite il segretario Stefano Dall’Aglio. "Questa è la situazione nell’ala più vecchia del cimitero di Porto Potenza. Essendo da tempo in condizioni precarie, lo scorso anno era stata oggetto di lavori di manutenzione. I lavori però, come l’opposizione fece notare all’epoca, sono stati eseguiti su indicazione del Comune solo sulla parte sottostante del solaio, senza impermeabilizzare la parte superiore". Poprio questo avrebbe generato il problema. "Di conseguenza sono emerse presto nuove macchie di umidità e nei giorni scorsi le precipitazioni hanno vanificato il lavoro fatto: nuove, gravi infiltrazioni hanno determinato la caduta di ben sette lapidi. Oggi tutta l’area è di nuovo transennata, com’era prima dei lavori. Invitiamo l’amministrazione e l’impresa a fornire spiegazioni sul perché siano stati spesi soldi pubblici in modo così poco efficace. Inoltre confidiamo che per le imminenti festività di commemorazione dei defunti il cimitero possa offrirsi in condizioni più dignitose".