"Ancora nulla di concreto. Ma valuteremo la proposta"

"Non c’è ancora nessun progetto concreto, abbiamo ascoltato solo una ipotesi che è stata presentata dal sindaco e che adesso sarà sottoposta alle valutazioni del caso, la prima delle quali è capire l’interesse pubblico di questa operazione". Roberto Pantella, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, derubrica il piano per costruire nella zona sud un nuovo quartiere turistico, commerciale e residenziale al posto del Polisportivo come "una idea che non prevede un centro commerciale. Poi l’obiettivo di fare un nuovo stadio resta fondamentale, ma il come non è stato ancora deciso. Se questa è una operazione che nasce nel mondo di Fratelli d’Italia? Lo smentisco categoricamente e chi mette in giro queste voci o è in malafede oppure agisce per ragioni elettorali".

Il progetto ha fatto breccia in Paolo Mercuri, capogruppo della lista civica Vince Civitanova: "Vanno definite tante cose, ma quello che è stata illustrato non mi dispiace. Anche perché risorse per costruire uno stadio nuovo il Comune non ne ha e, soprattutto, ci sono altre priorità a cui pensare, come il rifacimento di tratti della rete idrica, la sistemazione delle strade. Però a me sta a cuore tutto quello che fa crescere Civitanova da un punto di vista della ricettività turistica e questa è una idea che va in questa direzione, perché prevede alberghi e non commerciale, oltre a una quota di residenziale di qualità. In ogni caso, prima di toccare un mattone del Polisportivo i privati i dovranno realizzare le opere pubbliche". Anche Piero Troia, che è capogruppo consiliare di Forza Italia, tiene a precisare che "al momento non c’è niente di definitivo, nemmeno la collocazione dello stadio. La prossima settimana ognuno farà le dovute valutazioni confrontandosi nel proprio partito, e poi se ne parlerà al vertice di maggioranza".

l. c.