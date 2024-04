Aperto il nuovo centro di tiro con l’arco. Gli arcieri: si avvera un sogno

Per l’asd Arcieri Matelica, associazione sportiva presieduta da Claudio Zamparini, l’apertura del nuovo centro di tiro con l’arco in via Marco Polo 9 rappresenta "un sogno che si avvera e da tanto tempo atteso e desiderato". La struttura, realizzata grazie alla disponibilità dell’imprenditore matelicese Giovanni Ciccolini, che ha messo a disposizione lo spazio, consentirà alla squadra di Matelica di avere un’area attrezzata per tutte le esigenze sportive. "Siamo orgogliosi di questa nuova realtà – ha dichiarato il presidente Zamparini – perché fritto degli sforzi e del lavoro del direttivo e di tutti i soci del nostro gruppo ed il primo ringraziamento va al nostro primo sostenitore Giovanni Ciccolini, che grazie alla sua immensa disponibilità è riuscito a soddisfare ogni nostra esigenza. Infatti all’interno troveranno spazio una linea di tiro da 18 a 25 metri con 6 paglioni sempre installati per gare e allenamenti, una linea di tiro da 5 metri con 3 paglioni fissi per il riscaldamento ed i corsi dei principianti, un’area fitness con cyclette, panca, pesi ed elastici per il riscaldamento ed il potenziamento dei muscoli, un magazzino e la sala segreteria".