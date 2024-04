Apertura della Casa del custode e del parco: visite guidate nei weekend

E’ tutto pronto per il taglio del nastro della nuova Casa del custode, all’interno di Villa Spada. Oggi alle ore 11.15 la cerimonia di inaugurazione della Casa del custode e del parco del complesso monumentale, rigenerato con un importante progetto per l’importo di oltre un milione di euro. Con la riapertura, sono state programmate anche visite guidate e passeggiate patrimoniali sia sabato che domenica. Sarà possibile anche visitare la mostra allestita per l’occasione e verranno illustrati i lavori effettuati, il progetto e lo stato di avanzamento del Parco di Villa Spada, finanziato con il fondi del PNRR Misura "Parchi e Giardini storici", nonché le fasi di avanzamento del progetto di restauro della Villa (opera del famoso architetto Valadier) finanziato con i fondi del terremoto 2016. A seguire, una visita guidata degli appartamenti della Casa del Custode, accompagnati dagli studenti dell’Istituto secondario di I grado "E. Paladini".