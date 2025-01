Applausi per Bianca Barberini. È lei Paolina Leopardi su Rai 1

Grande vetrina nazionale per la giovanissima potentina Bianca Barberini, che è apparsa come attrice nella miniserie televisiva "Leopardi - Il Poeta dell’Infinito", andata in onda martedì sera su Rai 1. Il regista, Sergio Rubini, ha deciso di girare alcune scene tra i borghi della nostra provincia come Recanati, Macerata e Potenza Picena. Così la piccola Bianca è stata scelta per vestire i panni di Paolina Leopardi, sorella dell’immortale poeta recanatese. E tanti sono stati gli applausi che la baby potentina ha strappato l’altra sera, soprattutto fra i suoi concittadini quando l’hanno vista in televisione. A congratularsi è stata pure il sindaco Noemi Tartabini. "Un plauso alla nostra piccola concittadina Bianca Barberini – ha scritto il primo cittadino su Facebook – che ha interpretato magistralmente e con grande dolcezza il ruolo di Paolina. Bravissima Bianca".