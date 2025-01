Approvato il bilancio di previsione: "Passi avanti per la casa di riposo"

Con gli undici voti favorevoli della maggioranza (contrari i quattro componenti della lista "Per Cingoli" all’opposizione con Alessandro Maccioni capogruppo) il consiglio comunale di Cingoli ha approvato il bilancio di previsione 2025-27. Ha sintetizzato i dettagli tecnici e l’adozione dei criteri il vice sindaco e assessore alla programmazione economico-finanziaria Monaldo Vignati (nella foto), che durante la riunione ha relazionato su otto dei tredici punti all’ordine del giorno. Maccioni ha chiesto come saranno utilizzati gli introiti da infrazioni al codice della strada. Vignati ha precisato che il 50 per cento dell’importo totale sarà destinato a interventi sulla sicurezza e sulla viabilità. Maccioni ha anticipato il voto contrario sul bilancio e sull’abbinamento (approvato dalla maggioranza) della trattazione di esso con la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione.

Claudia Spadoni ha sollecitato attenzione verso alcuni settori sociali. Raffaele Consalvi ha evidenziato tra l’altro che il Comune non ha colto i vantaggi da situazioni finanziarie di grande opportunità, che non c’è una visione complessiva dei problemi, che a Cingoli si registra un’involuzione del numero di ditte e residenti, che i fondi disponibili per la realizzazione della casa di riposo e del polo scolastico, considerato l’aumento di costi dei materiali, risulteranno insufficienti come lo è, per la soluzione dei problemi viari, il progetto regionale per l’ampliamento di un tratto della strada 502. Il sindaco Michele Vittori, replicando, ha fatto rilevare che per la casa di riposo ultimamente "è stato fatto un passo in avanti" ed è prossima la conclusione della procedura, e che Consalvi ha "una visione distorta della realtà" caratterizzata da contingenti difficoltà: riguardo all’intervento sulla 502 "quali investimenti importanti – ha chiesto Vittori – sono stati compiuti finora? Adesso c’è di concreto il progetto della Regione, per apportare importanti migliorie".

Gianfilippo Centanni