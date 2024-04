Approvato il progetto per la sistemazione della sede municipale

Approvato il progetto esecutivo per il Comune di Monte Cavallo. Il via libera è arrivato dall’ufficio speciale ricostruzione. Si tratta di un intervento da 2,3 milioni che punta a restituire al piccolo centro il complesso in cui erano ospitate le funzioni municipali ed altre attività a servizio della comunità. "La sinergia con la Regione e con l’Ufficio Speciale Ricostruzione - afferma il commissario straordinario, Guido Castelli - continua a portare risultati da cui il processo di rilancio dell’Appennino centrale non può prescindere". Il complesso di Monte Cavallo si articola in due edifici vicini tra loro comunicanti, costruiti in diverse epoche. Per il primo complesso si prevede il completo rifacimento della copertura esistente e del sottostante cordolo, il consolidamento dei solai esistenti, l’aggiunta di elementi di rinforzo puntuali, il rifacimento della scala esterna di ingresso al fabbricato. Le funzioni preesistenti al piano terra saranno mantenute anche nello stato di progetto. Demolizione e ricostruzione con mantenimento delle funzioni pubbliche, invece, per l’altro edificio.

g. g.