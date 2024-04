Arriva la mostra itinerante dei manifesti di tutto il mondo

’Tolerance Poster Show’ fa tappa a Civitanova. Da lunedì al 3 maggio la mostra itinerante di manifesti di tutto il mondo, promossa dall’artista Mirko Ilić, animerà il Varco sul mare. Anno dopo anno un consistente numero di artisti internazionali ha illustrato la parola ’Tolleranza’ nella rispettiva lingua d’origine, contribuendo a formare l’attuale collezione di manifesti del progetto Tolerance. Dal 2017 sono state organizzate più di 150 mostre in 40 paesi differenti, raggiungendo oltre 400.000 persone in tutto il mondo. Tra i tanti: Alain Le Quernec, Alex Jordan, Anette Lenz, Armando Milani, Baumann+Baumann, Bob Gill, Bonnie Siegler, Brad Holland, Cyan, Christoph Niemann, David Hillman, David Plunkert, David Tartakover, Ed Fella, Fons Hickmann, Gunter Rambow, Istvan Orosz, Italo Lupi, Jessica Hische, Joost Swarte, Kari Piippo, Lech Majewski, Leonardo Sonnoli, Lo Siento, Manuel Estrada, Max Kisman, Milton Glaser, Niklaus Troxler, Paula Scher, Reza Abedini, Seymour Chwast, Uwe Loesch, Michel Bouvet, Saki Mafundikwa, Péter Pócs, R.O. Blechman, Vincent Perrottet. "Grazie a questa mostra il nome di Civitanova sta circolando in tutti i siti di grafica del mondo", ha detto Enrico Lattanzi, direttore del Museo Magma e organizzatore insieme all’amministrazione comunale della mostra. L’inaugurazione è in programma lunedì alle 19.