Arriva la terza corsia. Partono i lavori, traffico dirottato nella zona industriale

Pronti a partire i lavori di realizzazione della terza corsia lungo via Pausola, ovvero dall’hotel Grassetti alla rotonda del parco commerciale Corridomnia, una vicenda legata alla lottizzazione di via Conce facente capo al consorzio Eureka che attendeva da anni il completamento delle opere di urbanizzazione previste. Impegnativo è stato lo studio del traffico veicolare, che sarà dirottato nel cuore della zona industriale, tant’è che è già stata istallata la segnaletica e questa notte sarà messa una mini-rotatoria (o new jersey) all’altezza dell’hotel mentre l’opera inizierà domani.

"Non è stato semplice riprendere un lavoro previsto da una convenzione stipulata più di dieci anni fa – ha esordito la sindaca Giuliana Giampaoli durante la presentazione in piazzale Germozzi della nuova viabilità –. L’opera prevede la realizzazione di una terza corsia in direzione Macerata, con a monte un passaggio pedonale. Così si agevolerà il traffico in uscita ed entrata da Corridonia, attualmente stimato sui 25mila veicoli al giorno. Chiaro che è necessario un tempo di lavoro importante, parliamo di circa dieci settimane, ma è un’opera strategica che si lega al raddoppio del ponte sul Chienti, dove il soggetto attuatore è la Provincia". A entrare nel dettaglio è stato il comandante della polizia locale di Corridonia, Albero Sgolastra. "Fino al 12 luglio, il tratto di strada interessato dai lavori sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia per ragioni di sicurezza – ha illustrato –, dopodiché sarà riaperto il tratto in direzione Macerata. Al netto di queste difficoltà, l’unica deviazione possibile è quella di dirottare le viabilità in uscita dalla superstrada su viale del Commercio, via Enrico Mattei, poi transitando davanti al Corridomnia si arriva alla rotatoria del parco commerciale. Tecnicamente si accede e si esce da ogni parte, una difficoltà sarà alla rotonda di via Valadier con via Mattei poiché lo spazio è un po’ stretto; infatti, abbiamo proceduto alla demolizione parziale proprio per consentire meglio il movimento degli autosnodati e trasporto pubblico. Qualche disagio si verificherà – ha continuato Sgolastra –, vedremo se ci sarà da fare qualche correzione. Nel frattempo abbiamo istallato delle telecamere, al fine di monitorare e intervenire tempestivamente nel caso ci fosse il bisogno. Passato questo mese e terminata la corsia, il traffico verrà spostato sulla parte nuova, in modo che si andrà avanti sull’altro lato per la costruzione del marciapiede, così il traffico sarà alleggerito di molto".