Assaggio di stagione allo Sferisterio. In più di diecimila per Opera Family

Sono oltre 10mila le prenotazioni arrivate da tutte le Marche per partecipare a una delle cinque serate del Macerata Opera Family, il tradizionale appuntamento che riempie di bambini e famiglie lo Sferisterio. Le recite, che si apriranno questa sera alle 20.45 (e andranno avanti fino a sabato), porteranno tanti alunni delle scuole primarie e medie a immergersi nelle atmosfere di "Turandot. Enigmi al museo", uno spettacolo in equilibrio fra opera e teatro ispirato musicalmente al capolavoro di Puccini, con la regia di Andrea Bernard e la direzione di Sieva Borzak alla guida di un gruppo di giovani interpreti, vincitori delle ultime edizioni del concorso AsLiCo. Le scene sono di Alberto Beltrame, i costumi di Elena Beccaro e le coreografie Giulia Tornarolli. Il soggetto di "Turandot. Enigmi al museo" è ispirato a un’antica favola probabilmente persiana, e oggi è diventato lo spunto per portare i piccoli spettatori a scoprire una Cina magica e grandiosa, in cui – tra enigmi da risolvere, principi d’Oriente, gong del destino, boia e palazzi imperiali – prende vita la storia della principessa dal cuore di ghiaccio. Lo spettacolo proposto dal Macerata Opera Family, la sezione di spettacoli del progetto "Lo Sferisterio a scuola", è realizzato dall’Associazione Sferisterio in collaborazione con l’assessorato alla cultura e istruzione, prologo del festival operistico che si svolgerà dal 19 luglio all’11 agosto. "Per me gli studenti sono innanzitutto il pubblico di oggi – sottolinea il direttore artistico Paolo Gavazzeni – e l’Associazione Sferisterio è impegnata affinché questo avvenga, mettendo in atto tutti gli strumenti necessari. Anche per questo ho ideato quest’anno un nuovo percorso destinato anche agli adulti e a coloro che vogliono saperne di più, "Tutti all’opera", per far scoprire le produzioni e il repertorio anche a chi non è mai stato allo Sferisterio; saranno occasioni per conoscere i compositori, i soggetti, gli artisti, per seguire le prove e poi infine lo spettacolo completo". Nei giorni scorsi, inoltre, è giunta al sindaco Parcaroli una lettera di apprezzamento dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per "l’impegno e la dedizione dell’Associazione Sferisterio nel promuovere attività che valorizzano le potenzialità artistiche e culturali".