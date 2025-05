Assemblea a Recanati per i paesi di San Vito

Sarà Recanati a ospitare il prossimo incontro dei paesi che venerano San Vito come patrono. "Siamo orgogliosi di poter annunciare questa bella notizia – ha commentato il sindaco Pepa, che aveva avanzato la candidatura– e di poter ospitare qui il prossimo meeting nazionale dei paesi di San Vito. Sappiamo quanto la manifestazione sia sentita in tutta Italia, segno di vera devozione verso questo santo, e ci attendiamo un’ampia ed estesa partecipazione". A stabilirlo è stato il coordinamento nazionale durante l’ultimo meeting, tenuto a San Vito Lo Capo dal 2 al 4 maggio con ben 37 delegazioni presenti, provenienti da oltre 19 paesi di Sicilia, Puglia, Marche, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Campania: a rappresentare la cittadina leopardiana è stato Benito Mariani, presidente del Consiglio comunale. "È stato un momento emozionante ricevere l’apprezzamento dei Comuni dell’associazione Paesi di San Vito verso Recanati – ha ricordato Mariani – e il meeting si è svolto in un clima di serenità, anche al fine di promuovere sia il patrimonio religioso-devozionale, storico e culturale legato a San Vito, sia il territorio, il turismo e i prodotti e le bellezze dei luoghi che ne fanno parte. Recanati saprà mostrare il meglio di sé in tutti i campi". Sono state anche rinnovate le cariche del coordinamento e dell’associazione: presidente confermato Lino Secchi di Monte San Vito.

Antonio Tubaldi