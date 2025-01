Attila, coach Coen:: "Tante incognite dopo la sosta"

"Per vincere dovremo essere bravi a tenere il campo, pronti a combattere su ogni palla. È questo il primo aspetto fondamentale su cui si baserà la gara". È il commento di Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, riguardo al match in programma stasera alle 21.15 nelle mure amiche del palas Medi contro la Virtus Civitanova.

"Dopo la sosta natalizia ci sono sempre diverse incognite, spesso legate all’aver perso ritmo di gioco – osserva il tecnico dei portorecanatesi –. Adesso ci stiamo avvicinando alla conclusione della prima parte del campionato e quindi aumentano per tutti le aspettative di ottenere i due punti in ogni partita rimasta. Ma il riposo ci ha permesso anche di far riprendere alcuni giocatori che erano acciaccati e poi stiamo recuperando Redolf, che per noi è una pedina importante".

Mentre sugli avversari di turno, coach Coen li descrive così: "La Virtus Civitanova è una squadra giovane con energia, entusiasmo e atletismo. Questi sono i loro punti di forza e nella partita che hanno disputato contro la Vigor Matelica hanno perso all’ultimo tiro, dando del filo da torcere alla capolista".