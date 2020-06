Macerata, 23 giugno 2020 - Un incidente stradale è costato la vita al giocatore di basket portorecanatese Attilio Pierini, che tra un mese avrebbe compiuto 39 anni. Ferita in modo grave anche la moglie Francesca. Oggi alle 17 la coppia era in A24 diretta a Roma. Poco prima del traforo del Gran Sasso, la carreggiata era a due sensi di marcia per via di alcuni lavori in corso nella corsia opposta. Pierini, al volante della sua Audi Q5, un chilometro prima di entrare in galleria si sarebbe spostato nell'altra corsia come se volesse sorpassare le auto in colonna. Ma dalla direzione opposta stava arrivando un camion Volvo: l'impatto è stato fatale per il cestista. La moglie, cosciente in un primo momento, ha poi perso conoscenza per via dei traumi riportati e dello choc. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco da Teramo per aiutare i sanitari del 118 a estrarla dall'abitacolo devastato dallo scontro e affidarla alle cure dei medici; è stata portata in eliambulanza all'ospedale di Teramo.

I vigili del fuoco hanno poi dovuto estrarre il corpo senza vita di Pierini, intrappolato tra le lamiere. Nello scontro, è morto anche il cagnolino che viaggiava con la coppia.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polstrada. Code e rallentamenti si sono registrati in autostrada, per i soccorsi e la messa in sicurezza di quel tratto.

La notizia della morte di Pierini si è diffusa subito a Porto Recanati, dove era nato e cresciuto, e negli ambienti del basket; il cestista era stato confermato anche per la prossima stagione con la Virtus Rossella di Civitanova.