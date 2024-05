Auto divorata dalle fiamme, paura nella notte

Incendio nella notte, le fiamme divorano un’auto parcheggiata. Residenti in strada, il fumo raggiunge anche le vie vicine. L’allarme è scattato intorno alle 22.30, in via Custoza, una traversa di via Indipendenza. In fiamme una Mercedes Glc, che è andata completamente distrutta. L’auto era parcheggiata sotto casa del proprietario già da diverse ore, visto che era ferma dalle 17.30 circa secondo quanto ha riferito l’uomo. A dare l’allarme è stata una donna che vive nei paraggi e che si è accorta delle fiamme. Ha subito avvertito il proprietario dell’auto, che a sua volta ha allertato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’auto, alimentata a diesel, che però è andata completamente distrutta. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite dal vano motore, andando poi ad interessare gli interni e la carrozzeria. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido ed efficace dei vigili del fuoco, l’incendio non ha interessato altri veicoli. Al momento si esclude che possa trattarsi di un incendio di natura dolosa. Non sono stati trovati inneschi, infatti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova. In strada sono scesi diversi residenti, allarmati dal fumo e dalle fiamme. I fumo ha raggiunto anche altre vie.

c. m.