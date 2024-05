Auto nel fosso, arriva il carroattrezzi. Ma il conducente è ubriaco: nei guai

Autista del carroattrezzi si presenta ubriaco a prelevare un’auto. Scatta la denuncia e il ritiro della patente. Un episodio senz’altro singolare quello avvenuto a Fiastra alcuni giorni fa. Tutto è successo intorno alle 19, quando una macchina è finita in un fossato lungo la strada provinciale 98, nel comune di Fiastra.

L’incidente è avvenuto probabilmente a causa di una manovra errata fatta dall’automobilista che fortunatamente non ha riportato conseguenze.

Il conducente aveva quindi contattato le forze dell’ordine e sul posto erano giunti i militari della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Camerino. Dopo i rilievi, che hanno richiesto alcune ore, intorno alle 21,30 era stato richiesto l’intervento di un carroattrezzi per procedere alla rimozione del veicolo ormai fuori uso.

Ma quello che era inizialmente un banale incidente senza alcun ferito si è rapidamente trasformato in un singolare episodio. Infatti, con sorpresa di militari dell’Arma e del conducente dell’auto da rimuovere, l’autista del mezzo di soccorso, un uomo di circa 60 anni di Amandola, si è presentato sul posto in evidente stato di ebbrezza.

Il personale della Radiomobile lo ha così sottoposto al test e il tasso alcolemico è risultato essere tre volte oltre il limite consentito.

Così i carabinieri hanno disposto il ritiro della patente e per l’uomo è scattata anche una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Il mezzo di soccorso a quel punto è stato affidato ad un altro conducente della stessa ditta che ha provveduto a caricare e trasporare la macchina incidentata.