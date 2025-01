Autovelox, Cacchiarelli vince la battaglia: annullate le ultime 27 multe

Recanati (Macerata), 22 gennaio 2025 – Vittoria su tutti i fronti per Euro Cacchiarelli, agricoltore di Sambucheto di Montecassiano, che ha ottenuto l’annullamento di tutte le 27 multe ricevute con l’autovelox installato nel 2023 in località Romitelli, lungo la strada Regina a Recanati. L’ultima sentenza a suo favore è recente e riguarda 12 multe annullate dal giudice di pace.

Le sanzioni erano state emesse nel giro di poche settimane, creando un caso che ha attirato l’attenzione dei media. Nel settembre 2023, Cacchiarelli aveva già ottenuto un primo parziale successo quando la prefettura di Macerata aveva annullato 15 delle 27 multe, motivando la decisione con il fatto che le sanzioni erano state notificate oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Le multe erano tutte per eccesso di velocità, superando i 70 chilometri orari, ma la parte fondamentale della vicenda è che l’autovelox non era stato omologato o verificato come richiesto dalla legge.

In realtà l’agricoltore aveva ricevuto 35 notifiche di violazione della velocità segnalata dall’autovelox “ma – racconta – otto furono cancellate quasi subito dopo per superamento palese dei termini di notifica”. Lui non si è dato per vinto e ha contestato la legittimità delle restanti 12 multe, per un importo complessivo di 1.807 euro, inclusi 1.609,34 euro di sanzioni e 198 euro di spese postali e amministrative.

Il ricorso presentato al giudice di pace si basava sull’argomentazione che l’autovelox non fosse omologato dal ministero dei trasporti e che non fosse stato verificata la taratura. Cacchiarelli ha anche contestato la posizione dell’autovelox, collocato su un palo a 160 metri dal semaforo, rendendolo difficile da individuare per gli automobilisti.

Prima di questa installazione, il vecchio autovelox era a terra, prima del semaforo, in una posizione più visibile. La decisione di spostare il dispositivo ha portato a un’esplosione di multe, che in breve tempo hanno riguardato Cacchiarelli e i suoi familiari, con un totale di 56 contravvenzioni ricevute in poche settimane. “Nessuna di queste è stata pagata – afferma l’agricoltore –, per una serie di motivazioni”. Rimanevano le 27 multe di cui abbiamo già riferito. Inoltre, Cacchiarelli ha lanciato un appello al sindaco di Recanati Emanuele Pepa, chiedendo di rimuovere l’autovelox o di ripristinare la sua posizione precedente, che riteneva più equa.

Oltre alla battaglia legale, Cacchiarelli ha trasformato la sua esperienza in un progetto artistico. Il 20 novembre a Roma ha inaugurato una mostra su iniziativa del programma televisivo Rai “Faccende complicate”, in cui ha esposto 56 pezzi unici, realizzati con materiali cartacei, colle e pigmenti.