Avis, crescono le donazioni di sangue e plasma: è boom di iscritti

Due cifre, 725 e 103, testimoniano l’impegno e la solidarietà che caratterizzano l’attività costantemente intensa della sezione comunale "Antonio Galloppa" dell’Avis di Cingoli. Nel 2022, sono state 725 e donazioni di sangue e 103 quelle di plasma, mentre nell’anno trascorso, il 2021, se n’erano registrate rispettivamente 629 e 91. Confermato il crescendo verificatosi nell’ultimo quinquennio, in particolare durante un periodo particolarmente preoccupante. "La pandemia tradotta in diffidenza – spiega la presidente dell’Avis, Floriana Crescimbeni (nella foto con il sindaco Michele Vittori) – e le difficoltà economiche, possono causare una sorta di egoismo sociale che nel nostro comune però non si è verificato: i cingolani hanno mostrato un lodevole senso civico". Anche in adesioni, oltreché nelle donazioni. "Dai precedenti 377 donatori attivi – precisa Crescimbeni – siamo passati agli attuali 385, di cui 246 uomini e 136 donne, con quattro soci collaboratori. Tenuto conto che 32 soci, per motivi diversi, sono usciti dalle liste, vi sono entrati 40 nuovi donatori. Ed è interessante anche il dato riguardante la fascia di età tra i 18 e i 30 anni: sono in totale 72, dove le donne sono 38 e gli uomini 34". Molti sono i soci che nel 2022 hanno eseguito quattro, cinque, sei e sette donazioni: ma con nove Andrea Tomassetti ha conseguito il "primato" per il maggior numero di quelle individuali. E Crescimbeni sintetizza così i motivi alla base delle gratificazioni: "Un’incessante operatività in chiave promozionale stimolata dal Consiglio direttivo, e l’accoglienza familiare, la definirei spirito fraterno che si percepisce quando ci si reca nel nostro centro di raccolta". Crescimbeni è stata premurosamente presente in varie iniziative di carattere sportivo, culturale, religioso, portando il concreto sostegno dell’Avis e l’opportunità di aderirvi. Obiettivi centrati in pieno, come testimoniano i numeri sempre più importanti.

Gianfilippo Centanni