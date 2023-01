Avis, dal Comune quattromila euro per le spese

Viaggia con numeri importanti l’Avis di Civitanova: circa 1.500 i donatori che ogni anno registra oltre 2.500 donazioni di sangue e di emoderivati. Un’associazione che a Civitanova è tra le più longeve. Opera dal 1955 nel campo del volontariato medico e della sensibilizzazione sociale. Un impegno a tutto campo e anche per questo la presidente, Chiara Cesaretti, ha chiesto all’amministrazione comunale un contributo di 16.000 euro, a sostegno delle spese per l’attività svolta da Avis nel 2022, anno durante il quale è stato organizzato il gemellaggio con il Comune e l’Avis di Esine, in cui sono state confermate le attività come quella della realizzazione di calendari all’interno del concorso scolastico intitolato a ‘Paolo Ciarapica’, l’incentivo allo studio per i diplomati meritevoli e il 51º gemellaggio con Esine e con Manfredonia. A fronte di questa attività il Comune ha riconosciuto all’Avis un contributo di un terzo rispetto, ovvero 4.000 euro.