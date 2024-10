Avis in lutto per la morte di Nazzarè: "Eri un punto di riferimento"

Potenza Picena piange la scomparsa di Nazzareno Cognini (foto), da oltre 20 anni impegnato all’interno dell’Avis comunale di cui era stato presidente per due mandati consecutivi. Aveva 78 anni e lunedì sera il suo cuore ha cessato per sempre di battere. Di professione operaio, si era soprattutto distinto nel mondo del sociale: prima da volontario della Caritas e poi nell’Avis locale, dove ancora faceva parte del direttivo. Tant’è che era il cuore pulsante dell’associazione. "Grazie a lui sono state fatte più di 20mila donazioni, tra sangue e plasma – è il ricordo di Elena Tartabini, attuale presidente dell’Avis di Potenza Picena -. Ed è anche merito suo l’apertura dell’unita di raccolta all’interno del poliambulatorio cittadino". Non a caso, proprio lei ha un ricordo speciale per "Nazzarè", così come tutti lo chiamavano. "Hai dato tutto te stesso per l’Avis – racconta ancora – e questa passione è arrivata al cuore di tutti che si sentivano accolti e coccolati. Eri un punto di riferimento per loro e ogni volta che in questi giorni al telefono facevano il tuo nome per noi era un colpo al cuore. Per me sei stato un maestro, mi hai trascinato dentro l’Avis, mi hai insegnato a gestire l’associazione fino a farmi diventare tuo successore alla presidenza, sebbene, nessuno sarà mai Nazzarè. Grazie, a nome di tutto il direttivo, per aver mantenuto l’Avis una grande realtà del nostro Comune e per aver creato una famiglia della quale tutti ci sentiamo parte". Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Noemi Tartabini: "Nazzareno ha messo la sua vita al servizio degli altri. Un grande esempio di amore verso la propria comunità. Grazie di tutto". L’uomo lascia la moglie Flora, i figli Stefano e Chiara con Simone, la nuora Sara, i nipoti Luca e Matteo e il fratello Osvaldo. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15.30, nella chiesa Collegiata.