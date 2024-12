Babbo Natale con i ragazzi delle associazioni

Un pomeriggio magico con Babbo Natale tra sorrisi, musica e convivialità, grazie al Comitato di Porta Marina e alla piena disponibilità della Ginestra hotel ristorante a Recanati. La magia è iniziata con la visita di Babbo Natale, che con il suo inconfondibile sorriso e il sacco pieno di sorprese ha portato allegria e stupore tra i presenti delle associazioni intervenute: il Blu Infinito Omphalos, che si occupa di ragazzi autistici, il Villaggio Le ginestre, centro di riabilitazione e accoglienza, la cooperativa sociale La Ragnatela, enti entrambi che si occupano di soggetti con disabilità, e l’associazione recanatese "I nuovi amici". Con loro anche gli ospiti del centro diurno "L’Infinito" di Villa Teresa. La giornata si è conclusa con una ricca merenda offerta dal titolare della Ginestra. L’evento non ha solo celebrato lo spirito natalizio, ma ha anche offerto l’opportunità di trascorrere una piacevole serata in compagnia di amici, buon cibo e ottima musica. Questa iniziativa è la testimonianza di come la collaborazione e lo spirito di comunità possano creare momenti di autentica condivisione, valorizzando le tradizioni e offrendo a tutti un’esperienza indimenticabile.