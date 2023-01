Bacheche comunali per tutti, al via le domande per utilizzarle

Dal primo al 28 febbraio sarà possibile presentare domanda per accedere all’utilizzo delle bacheche comunali presenti a Traversa Torresi, a Porto Potenza Picena. "Come stabilito dal regolamento, i soggetti interessati dovranno inviare richiesta a mezzo posta elettronica certificata, all’ufficio Economato o mediante registrazione all’ufficio Protocollo – si legge in una nota del Comune di Potenza Picena –. Alla domanda, completa di tutte le informazioni, dovranno essere allegati copia dello Statuto o atto costitutivo, autocertificazione attestante il numero di iscritti o associati aggiornato all’anno precedente (situazione al 31 dicembre 2022), autocertificazione degli eventi, iniziative e attività realizzate nell’anno precedente. Verificata la regolarità delle domande presentate – prosegue il Comune –, l’ufficio economato provvederà all’assegnazione entro il 20 marzo. Qualora le domande siano superiori alla disponibilità degli spazi, l’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria stilata tenendo conto dei criteri: carattere sociale, sportivo culturale e sindacale del soggetto richiedente; il numero di eventi, iniziative, attività realizzate nell’anno precedente; numero di iscritti o associati". L’assegnazione sarà valida per un anno solare, a partire dal primo aprile. Per info: [email protected] o 0733679212.