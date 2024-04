’Bada come parli’ tocca il sold out per la data zero

Teatro Lauro Rossi sold out da settimane, con persone arrivate anche da fuori regione, per assistere alla data zero di "Bada a come parli", il nuovo tour teatrale di Paolo Borzacchiello - scrittore, consulente e autore bestseller - che farà poi tappa nei principali teatri italiani. "Macerata rappresenta il luogo ideale per inaugurare questo tour. Siamo entusiasti di regalare alla città un evento che celebra la cultura e l’intelligenza comunicativa - ha spiegato Marcello Mancini, ceo di Roi Group, gruppo che ha organizzato l’appuntamento -. È un privilegio poter assistere alla data zero di ‘Bada a come parli’ e sono certo che gli spettatori trarranno grande ispirazione e insight applicabili sia nella loro vita personale che professionale".

"Bada a come parli" è stato un viaggio attraverso il potere del linguaggio e la sua capacità di trasformare realtà personali e professionali. Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti in Italia di intelligenza linguistica, con il suo inconfondibile stile comunicativo e la profonda conoscenza della pragmatica della comunicazione, ha guidato il pubblico in un percorso di scoperta delle infinite potenzialità delle parole. "Con Paolo abbiamo fatto tante cose in giro per l’Italia - ha aggiunto Sara Pagnanelli, cofondatrice di Roi Group -. Questo suo ultimo lavoro che presenteremo in tutta Italia da qui in avanti rappresenta il punto più alto di un successo che dura da anni. Ascoltarlo a Macerata è un regalo che facciamo alla nostra città. Vogliamo in qualche modo contribuire alla sua crescita culturale".