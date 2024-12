"Balcone delle Marche". Via ai lavori nell’hotel tra marzo e aprile

Tra marzo e aprile a Cingoli inizieranno i lavori per la ristrutturazione dell’albergo "Balcone delle Marche". L’albergo è stato attivo nel secolo scorso dagli anni ’30 al 1990. Poi il Comune, proprietario dello stabile, lo ha ceduto a un’impresa privata che per intervenuti problemi non ha continuato l’operatività. E sette mesi fa Luciano Rosetti l’imprenditore cingolano in attività nel settore cerealicolo, proprietario con la famiglia del centro-vacanze "VerdeAzzurro", ha acquistato l’immobile per dotare Cingoli dell’hotel ristorante "Balcone delle Marche" di categoria Quattro stelle superior. "La spesa preventivata – precisa Rosetti – è di circa 4 milioni di euro. Intanto, praticamente ripartiamo daccapo, con l’intera documentazione per le licenze e riprendendo i contatti con le ditte precedenti che avevano eseguito lavori interni. Rimasto chiuso ma violato, lo stabile è stato visitato dai ladri che hanno rubato tutto il rame che hanno potuto arraffare. Non rilevanti i proventi dal bottino, quanto i danni procurati ai locali". Nell’investimento effettuato da Rosetti è previsto anche il trasferimento del suo bar adiacente all’albergo nell’interno di esso. "E dove adesso c’è il bar – spiega Rosetti – sarà in funzione un centro-benessere abbinato alla spa di cui sarà dotato l’hotel: siccome voglio far qualcosa anche per i cingolani, il centro-benessere sarà fruibile, mentre quello dell’albergo lo frequenterà chi vi soggiorna. Nella primavera del 2026, brinderemo sul terrazzo del ristorante".

Gianfilippo Centanni