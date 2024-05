Banda dei furti in abitazione. Arrivano le condanne a 12 anni

Una banda di ladri aveva imperversato tra Castelraimondo e Matelica nel 2022, e non si era fermata neppure davanti all’auto dei carabinieri, speronandola pur di assicurarsi la fuga. Ma i due responsabili sono stati individuati e ieri sono stati condannati. Si tratta di Ermal Rama e Irild Hasko, albanesi residenti nel Lazio.

La sera del 17 novembre 2022, dopo i furti in due appartamenti di Castelraimondo, i ladri a bordo di una Audi A3 erano stati intercettati dai carabinieri a Camerino. Era partito un inseguimento pazzesco e alla fine i ladri avevano speronato la Jeep dei militari, prima di finire contro un palo e scappare a piedi. Arrivati alla statale, si erano nascosti in attesa di un complice, che li aveva riportati a Roma. Poco prima dell’alba erano saliti su un’altra Audi A3 rubata, e arrivati a Magliano Sabina.

Analizzando il traffico sulle celle telefoniche nelle zone dei furti, i carabinieri di Camerino, diretti dal capitano Angelo Faraca, avevano rintracciato i due e, finite le indagini, li avevano arrestati. Ieri per loro, tuttora detenuti, si è tenuto il processo con il rito abbreviato in tribunale a Macerata. Come chiesto dal pm Claudio Rastrelli, il giudice Claudio Bonifazi ha condannato Rama a sei anni, e Hasko a sei anni e mezzo di carcere. I due, che hanno anche altri precedenti, potranno fare appello, ma per ora restano in carcere.